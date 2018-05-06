Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о планах открыть фабрику по производству конфет.

«Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе», — написал бизнесмен в своем Twitter.

Чтобы заявление не было воспринято как шутка, Маск добавил, что он «супер-суперсерьезен».

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018

Ранее в мае стало известно, что у принадлежащей Маску компании Tesla Motors зафиксированы убытки в размере почти $710 млн.

В конце апреля Bloomberg подсчитал, что Tesla теряет примерно $6,5 тыс. каждую минуту. Без дополнительного финансирования средства у автопроизводителя могут закончиться уже в 2018 году. В марте акционеры Tesla одобрили лишение Маска гарантированной зарплаты. Он будет получать компенсацию акциями компании в зависимости от роста ее капитализации.