Трампу заранее отказали в приглашении на похороны сенатора Маккейна

Родственники американского сенатора Джона Маккейна, который болен раком мозга, уведомили Белый дом, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика. Об этом пишет газета The New York Times.

Сообщается, что ввиду «шатких отношений» между главой Белого дома и сенатором, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не Трампа. Как передает «РИА Новости», местом проведения траурной службы родные политика выбрали Кафедральный собор в Вашингтоне.

В 2017 году Маккейна была диагностирована «глиобластома». 81-летний сенатор в настоящее время проходит лечение в Аризоне. Ранее политик заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга.

В конце апреля политик заявил, что из-за болезни не планирует переизбираться на седьмой по счету срок и вскоре покинет Сенат. Пост сенатора от штата Аризона он занимает более 30 лет.