Первые за 9 лет парламентские выборы начались в Ливане
В Ливане впервые за девять лет стартовали выборы депутатов парламента.
Избирательные участки открылись 6 мая в 7:00 мск и продолжат работу до 19:00.
На 128 депутатских мест претендуют 976 кандидатов, сообщает ТАСС.
В списки для голосования внесены 3,6 млн граждан ближневосточной страны старше 21 года.
Парламентские выборы в Ливане неоднократно откладывались из-за длительного внутриполитического кризиса и войны в соседней Сирии.
В ноябре премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке. Он мотивировал решение тем, что узнал о готовящемся покушении. Однако в декабре политик заявил, что передумал покидать свой пост.