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Первые за 9 лет парламентские выборы начались в Ливане

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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В Ливане впервые за девять лет стартовали выборы депутатов парламента.

Избирательные участки открылись 6 мая в 7:00 мск и продолжат работу до 19:00.

На 128 депутатских мест претендуют 976 кандидатов, сообщает ТАСС.

В списки для голосования внесены 3,6 млн граждан ближневосточной страны старше 21 года.

Парламентские выборы в Ливане неоднократно откладывались из-за длительного внутриполитического кризиса и войны в соседней Сирии.

В ноябре премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке. Он мотивировал решение тем, что узнал о готовящемся покушении. Однако в декабре политик заявил, что передумал покидать свой пост.

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