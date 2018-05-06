Трамп готов закрыть правительство США ради стены на границе

Американский лидер Дональд Трамп готов допустить закрытие правительства США, чтобы получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает АВС в субботу, 5 мая.

«Мы собираемся добиться строительства стены. У нас нет выбора», — заявил глава Белого дома, выступая перед сторонниками в Аризоне.

Американский лидер добавил, что для этого, возможно, придется приостановить работу правительства. «Нам нужно иметь границы. Если у вас нет границ, то у вас нет страны», — добавил он.

Возведение стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. По его мнению, сооружение решит проблему нелегальной миграции и преступности, связанной с ней. В начале января стало известно, что администрация президента намерена потратить $33 млрд на возведение стены, при этом непосредственно само заграждение обойдется в $18 млрд. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что заграждение будет построено за счет Мексики.