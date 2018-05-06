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В МЧС назвали наиболее вероятные причины пожаров в двух ТЦ Ноябрьска

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Фото: РЕН ТВ
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Наиболее вероятной причиной пожаров, произошедших за ночь в двух торговых центрах Ноябрьска в Ямало-Ненецком округе, является поджог. Об этом в воскресенье, 6 мая, передает региональное управление МЧС.

Сообщается, что площадь пожара в торговом центре «Семья» составила более 2,2 тыс. кв. м. На тушение огня ушло порядка трех часов. По данным МЧС, удалось спасти левое и правое крыло здания и материальные ценности на 28 млн рублей.

Одновременно произошел пожаре в другом ТЦ на территории Ноябрьска — «Таурус». Здание было повреждено на площади около 100 кв. м. В обоих случаях посетителей в торговых центрах не было, никто не пострадал.

По данным местных изданий, оба торговых центра могут принадлежать одному предпринимателю.

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