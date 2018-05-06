В грузовике в Мексике нашли тела девяти человек

Тела девяти человек были обнаружены в кузове грузовика в Мексике. Об этом сообщила прокуратура штата Герреро.

Страшная находка была сделана вблизи города Чильпансинго.

Полиция считает, что тела принадлежат торговцам «незаконными предметами».

Прокуратура начала расследование, выясняются все обстоятельства гибели людей. Как отмечает «РИА Новости», убитые могли быть похищены в городе Тикстла.

Штат Герреро считается районом с одним из самых высоких уровней преступности в Мексике. В нем уже длительное время несколько бандитских группировок ведут войну за контроль над наркотическим трафиком.

13 апреля сообщалось, что в результате перестрелки в мексиканском городе Рейноса случайно погибли шестеро прохожих.