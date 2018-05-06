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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 мая

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза и до 20 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут в столице 18–20 градусов тепла, ветер северный 5–10 м/с с порывами до 17 м/с. Ночью температура в Москве может опуститься до 11–13 градусов.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности, объявленный ранее из-за усиления ветра и гроз, продлен на воскресенье.

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