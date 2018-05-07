Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Новый срок его полномочий продлится до 2024 года. Лидеры общественного мнения, деятели культуры и предприниматели рассказали «Известиям», чего они ждут от ближайших шести лет в сферах культуры и искусства, бизнеса и работы с детьми.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров:

— Хочется пожелать президенту успехов. Работы ему предстоит много, но он умеет решать и решает многие вопросы. Само собой, мы все ждем стабильности в нашей стране. Также государство должно способствовать развитию новой индустриализации, вкладывать в различные отрасли. У России есть ресурсы, и часть их надо инвестировать в ее развитие — это оживит экономику. Это и сейчас происходит, много строят, но хотелось бы, чтобы процесс был более динамичным.

Есть целый ряд отраслей, где наша страна ничего не производит, и надо восстанавливать производство. Например, у нас почти нет своей кинотехники. Конечно, это не самая актуальная отрасль, но всё же... Также необходимо улучшать систему образования, которая значительно уступает советской. Ею нужно серьезно заниматься, ведь это — будущее.

И стоит облегчить схему получения российского гражданства. Сегодня многие, в том числе этнические русские, хотят получить гражданство, но это очень сложно сделать.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко:

— Владимир Путин обозначил вектор развития: «Россия, устремленная в будущее». Мы все этого ждем, это станет для нашей страны и общества обновлением. Не только в стремлении к инновациям и новым производствам, но и к обновлению аппарата нашей власти. Мне бы этого очень хотелось. Нам нужна свежая кровь.

Мне кажется, надо во всех областях и отраслях двигать вперед молодые кадры. Я не хочу разговаривать о коррупции. Это самое страшное зло, которое есть в государстве. Коррупция — это наработанные связи, разорвать которые можно только кардинальной сменой людей. Нужно назначать на их места новых креативных ребят — молодежь, которая не считает, что самое главное — это деньги. Я верю, что еще есть энтузиасты, по-настоящему желающие работать.

Будущее — это прежде всего созидание, элементы творчества во всех его ипостасях. Это большая социальная программа, которая у нас до сих пор, к сожалению, не сформулирована. Главное, надо обозначить какие-то вехи, что вообще представляет собой эта социальная программа: первое, второе, третье и так далее.

Почему бы не объявить «Год социальной программы»? Все силы бросить на «социалку»! Мы привели в порядок армию, так давайте теперь возьмемся за благо народа.

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Сергей Женовач:

— Чего я жду от нового срока президента? Надеюсь, что вопросам культуры будет уделено больше времени и внимания, ведь именно культура определяет духовную жизнь страны. И, конечно, хочется внимания к театру — и к Московскому Художественному театру, в частности. Хотелось бы, чтобы наша работа была в радость, была востребована и чтобы театр стал внутренней потребностью, а не только сферой досуга и развлечения.

Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков:

— Чего я жду от предстоящих шести лет? Главное — очень бы хотелось надеяться на улучшение внешнеполитической ситуации. Я надеюсь, что в XXI веке холодная война все-таки не перерастет в настоящую. Этого, думаю, хочется всем нам — чтобы было мирное небо над головой.

Я считаю очень важным проект «Десятилетие детства», который стартовал с этого года. И, конечно же, работу по социальным направлениям, о чем говорил Владимир Путин, — развитие здравоохранения, гранты талантливой молодежи и так далее.

Но, безусловно, как деятель культуры я, как и все мои коллеги, прежде всего очень надеюсь на поддержку культуры, отечественного кино и театра. Возлагаю большие надежды на реализацию проекта «Театр детям». Было бы прекрасно, если за это время удастся отремонтировать все детские театры в стране. А поскольку предстоящий 2019 год будет объявлен Годом театра, то надеюсь, получат поддержку и драматические — в регионах многие театральные здания отчаянно нуждаются в ремонте.

Актер и режиссер, народный артист России Николай Бурляев:

— Не скрою — я голосовал за переизбрание Владимира Путина с большой надеждой, что он сделает еще один решительный шаг в области культурного развития нашей страны. Первый такой шаг он сделал в 2014 году, издав исторический указ об основах государственной культурной политики.

В области культуры я поддерживаю начинания нашего президента. Здесь нужно быть абсолютно последовательным, поскольку от культуры нашего общества зависит само общество. Духовная сфера первична, и закладывание духовно-нравственных ценностей чрезвычайно важно для жизни каждого россиянина. Я считаю, что это фактор национальной безопасности России, фактор ее выживания. И условие исполнения того, чего ждут от России многие жители Запада. А именно: спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. У нас есть все шансы не погибнуть самим и явить миру достойный пример для подражания.

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Василий Ливанов:

— Каковы мои ожидания от грядущей политической шестилетки? Я жду того, что скажет президент — что он будет делать и как. Я не государственный деятель и не могу сказать, какие проблемы есть и как их нужно решить. Но я доверяю мнению президента и его видению, что нужно сделать в области культуры.

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин:

— В этом году я входил в состав инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Владимира Путина на пост президента России. Он очень многое сделал для нашей культуры в целом и для Малого театра в частности. Не так давно у нас была проведена реконструкция, которая стоила немалых денег. Но их смогли изыскать, а значит, сохранить историю отечественного театра. После реконструкции мы открыли 263-й сезон. Владимир Владимирович посетил театр после ремонта, посмотрел спектакль. Мы провели для него экскурсию по обновленному зданию. Подобная помощь приходит не только в адрес Малого. Я знаю по другим коллективам, что их поддерживают помощники президента. То есть Владимир Владимирович в курсе театральной жизни страны, а это очень важно.

Конечно, есть и проблемы, которые нам предстоит сообща решать. Не могу сказать, что наша культура в идеальном состоянии. Мне бы хотелось, чтобы во время нового президентского срока уделили больше внимания провинциальным театрам. Недавно мы были с гастролями в Забайкалье. Там прекрасный театр, замечательный коллектив. Но его зданию уже требуется ремонт. Я искренне надеюсь, что губернатор края и Министерство культуры помогут решить этот вопрос. И коллективов со схожими проблемами в стране огромное количество.

А еще мне бы хотелось, чтобы столичная практика с надбавками к зарплатам и пенсиям народным и заслуженным артистам распространилась на регионы. Подчас такое звание где-нибудь в Чите, Челябинске или Саратове дорогого стоит, ибо получить его провинциальному актеру гораздо сложнее.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова:

— Уверена, что за эти годы будет совершен качественный прорыв в социально-экономическом развитии России. Поэтому ожидаю, что вопросы прав и свобод человека станут определяющими при выборе стратегии развития нашей страны: начиная от формирования бюджета и заканчивая гуманизацией пенитенциарной системы. Для этого есть все основания: власть и гражданское общество научились вести конструктивный диалог, слышать и понимать друг друга. Это значит, что гражданский контроль, степень участия людей в процессах управления страной будет только возрастать. Снизится уровень коррупции, структуры власти на всех уровнях гораздо реже будут принимать неправомочные решения и, как следствие, уменьшится количество жалоб на их действия.

Предстоит добиться того, чтобы в течение ближайших лет были приняты поправки в действующее законодательство, которые позволили бы более действенно защитить социальные и экономические права граждан: законодательно обеспечить выплату заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, гарантировать право на трудоустройство, обезопасить работников от незаконных увольнений, скрупулезно соблюдать права инвалидов, защитить жилищные права граждан, признанных добросовестными приобретателями, и многое другое.

Для того чтобы эффективнее, на научной основе, защищать права граждан, мы приступили к созданию федерального научно-исследовательского и образовательного центра — «Национального центра по правам человека». Надеюсь, за эти годы он не только «встанет на крыло», но и обретет репутацию самого авторитетного на евразийском пространстве научно-практического центра в области прав человека.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова:

— В детской теме нет и не может быть неважного или чего-то второстепенного. Поэтому ожидаю реализации того потенциала, который заложен в программах по поддержке детства в этом году. Это и выполнение плана «Десятилетия детства», чтобы поставленные задачи не остались на бумаге, а реально простимулировали развитие многих направлений помощи семье и детям.

Особо отмечу актуальность мер в сфере поддержки семей с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и решение демографической проблемы.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов:

— Прежде всего пришло время провести серьезные экономические и структурные реформы. На деле поддержать средний и малый бизнес, навести жесткий порядок в налогах, сборах и бесконечных проверках. Система взаимоотношений государства, бизнеса и общества должна быть максимально понятна и прозрачна. И, конечно, правила игры должны быть одинаковыми для всех.

Не секрет, что перед президентом и новым правительством сегодня стоят самые опасные вызовы за последние десятилетия. К сожалению, мы потеряли очень много «тучных лет», времени для принципиального реформирования экономики России остается крайне мало. Нельзя упустить этот, возможно, последний шанс.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

— Безусловно, в нынешней сложной геополитической ситуации мы ждем рывка, о котором говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Рывка в технологиях, рывка в экономическом росте. Поэтому, безусловно, ключевым здесь является представление председателя правительства, утверждение структуры правительства, кадровые назначения.

Поэтому говорить о том, насколько ожидания бизнеса, которые в том числе обозначены президентом в послании Федеральному собранию, реализуются, можно будет к концу мая. Думаю, Петербургский международный экономический форум — подходящее время и место для того, чтобы зафиксировать, как намерения президента, обозначенные 1 марта, будут реализовываться в ближайшие годы.

2018-05-07T094055Z_1358127901_RC15EF7EF7C0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION К Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония инаугурации, Владимир Путин в этот день проследовал из своего кабинета в Кремле, где провел утро в рабочем режиме Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky TASS_26644626 На церемонию Владимир Путин прибыл на лимузине проекта «Кортеж» — новейшем представительском седане отечественного производства. Планируется, что в будущем машины, произведенные в рамках этого проекта, полностью заменят иномарки в автопарках российских государственных учреждений Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов 2018-05-07T100017Z_1061176364_RC1A942A8A90_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Российский футбольный тренер Валерий Газзаев в числе гостей, приглашенных на церемонию инаугурации. Всего приглашения на церемонию инаугурации получили несколько тысяч человек. Среди них — общественные деятели и деятели культуры и спорта, госслужащие, высокопоставленные военные и Герои России Фото: REUTERS/Mikhail Metzel 2018-05-07T095855Z_237091452_RC1DBBBBD0B0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Президента приветствовали военнослужащие Президентского полка — одной из самых известных и престижных воинских частей в России. Полк впервые был сформирован еще в 1936 году Фото: REUTERS/Sergei Savostyanov 2018-05-07T101603Z_997955382_RC1674BAEEA0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Гости, собравшиеся в Большом Кремлевском дворце, встретили появление президента аплодисментами Фото: REUTERS TASS_26645007 Присягу избранный президент приносит на Конституции Российской Федерации — ее в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внес военнослужащий роты почетного караула Президентского полка Фото: ТАСС/Александр Земляниченко 2018-05-07T105142Z_350634098_RC1B133ED900_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Ровно в 12 часов пополудни Владимир Путин произнес текст присяги президента России: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». С этого момента он официально вступил в должность руководителя страны Фото: REUTERS/Alexei Druzhinin 2018-05-07T113155Z_1167235231_RC190239CB40_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации Фото: REUTERS 2018-05-07T122039Z_1347277795_RC1A56C08060_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION После принесения присяги, Владимир Путин вышел на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky 2018-05-07T120109Z_572900781_RC1D87110970_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Там же, на Соборной площади, Владимир Путин встретился с гостями церемонии — в том числе, представителями молодежного движения «Волонтеры победы» Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky 2018-05-07T115007Z_681106328_RC140BA88A30_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Владимир Путин во время благодарственного молебна по случаю инаугурации, который состоялся в Благовещенском соборе Кремля Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин:

— Чем крепче и современнее экономика, тем сильнее страна и выше уровень жизни. Развитие экономики — следовательно, и новые рабочие места, более высокие зарплаты — идет параллельно с развитием предпринимательства. Бизнесу нужны стабильные условия для работы, дешевые кредиты, разумные льготы, поддержка прежде всего реального сектора, высоких технологий, экспорта.

И еще одно, о чем предпринимательские круги также говорили еще во время избирательной кампании: мы считаем, что в следующие шесть президентских лет следует более жестко спрашивать за неисполнение поручений. Задачи перед страной поставлены непростые, всему обществу предстоит напряженно трудиться и мириться с плохой работой нельзя.