Фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» пройдет 9 мая

Телеканал РЕН ТВ 9 мая проведет в Москве традиционный фестиваль «Военная тайна». Главным событием станет выступление ведущего одноименной телепрограммы Игоря Прокопенко. Соведущими мероприятия станут популярные лица телеканала.

Фестиваль в этом году состоится на Триумфальной площади. Он начнется в полдень, сразу после проезда военной техники Парада Победы, и продлится до начала праздничного салюта.

На фестивале выступят группы «Юта», «25/17», Сергей Галанин и группа «Серьга», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец, а также военный оркестр, танцоры и гармонисты. У сцены будут раздавать воздушные шарики, значки и праздничные открытки с автографом ведущего «Военной тайны» Игоря Прокопенко.

Кроме того, гости праздника смогут выиграть призы в викторине телеканала РЕН ТВ. Вопросы будут задаваться и со сцены, и в толпе — аниматорами в военной форме. Самых активных участников объявит лично Игорь Прокопенко.

В прошлом году праздник в Парке Победы посетило 30 тыс. человек, а еще полмиллиона зрителей смотрели трансляцию в соцсетях.