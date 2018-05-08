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Фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» в этом году пройдет на Триумфальной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Традиционный фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» в этом году пройдет в самом центре Москвы. Мероприятие состоится 9 мая на Триумфальной площади, оно начнется в 12:00 и продлится до вечернего салюта.

В программе фестиваля – военный оркестр, танцоры в тематических костюмах и гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии сороковых годов. Также на Триумфальной площади выступят группы «Юта», «25/17», Сергей Галанин и группа «Серьга», Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ».

У сцены будут раздавать воздушные шарики и значки. На площадке можно будет бесплатно получить праздничные открытки, на которых ведущий «Военной тайны» Игорь Прокопенко оставит автограф.

Главным событием фестиваля традиционно станет выступление Игоря Прокопенко. Он расскажет о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны, о новых открытиях программы «Военная тайна», а также о современной ситуации в мире, о прошлом, настоящем и будущем России. После выступления журналист ответит на вопросы зрителей.

В 2017 году фестиваль «Военная тайна», который прошел в Парке Победы, посетило 30 тыс. человек. Еще полмиллиона смотрели трансляцию в соцсетях.

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