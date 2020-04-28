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История в датах: 28 апреля

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Фото: Global Look Press
28 апреля 1969 года состоялась премьера комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». На фото: кадр из фильма
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Фото: ТАСС/Сергей Казак
29 апреля 2001 года в космос отправился первый космический турист, американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения Деннис Тито. На фото: Тито проверяет герметичность скафандра на космодроме Байконур во время предполетной подготовки
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Фото: Global Look Press
28 апреля 1914 года в США запатентовали воздушный кондиционер
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
28 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. На фото: во время осмотра собаки в ветеринарной клинике «Зоовет»
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