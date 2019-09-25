ДОСААФ оспорит в суде застройку территории аэроклуба в Калининграде

Городской авиационно-спортивный клуб регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области подал иск в Центральный районный суд Калининграда о признании недействительным разрешения на застройку многоэтажными домами земельного участка к югу от аэродрома Малое Исаково (Девау).

Участок примыкает к территории аэродрома, в настоящее время там частично располагается ярмарка. Девау является аэродромом четвертого класса и находится в состоянии, пригодном для использования по прямому назначению, рассказали в пресс-службе ДОСААФ.

При этом там отметили, что участок может быть задействован для нужд обороны. Примером тому послужил авиационный фестиваль, который прошел на аэродроме в августе 2019 года и был приурочен к 100-летию начала пассажирского авиасообщения в Европе и Дню воздушного флота России.

Ранее ДОСААФ в суде отстоял право на аренду Девау. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о сохранении договора безвозмездного пользования землей аэродрома авиационно-спортивным клубом. Данный договор заключен до 2049 года.