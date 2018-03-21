WSJ сообщила об ответных мерах Китая на введение США пошлин

Авторитетная газета The Wall Street Journal сообщила о готовности Китая принять ответные шаги на новые американские пошлины. Меры, которые может осуществить Пекин, коснутся экспорта сельскохозяйственной продукции в Соединенные Штаты, отмечает издание.

«Газета.ру» напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести пошлины на китайские товары уже на этой неделе. Общая сумма пошлин может составить около $60 млрд. В список войдет около 100 наименований китайской продукции, для производства которой Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или получил путем вымогательства.

Ранее в Китае предрекли отсутствие победителей в торговой войне США и КНР.