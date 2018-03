Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов внесли в список нежелательных в РФ

Минюст России включил Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов (The German Marshall Fund of the United States) в список нежелательных в России, сообщает ведомство.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF) (Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов) (США)», — говорится в сообщении Минюста.

Организация была основана в 1972 году. Ее целью является «продвижение сотрудничества» со странами Европы.

13 марта Министерство юстиции обновило реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, и добавило в него «Европейскую платформу за демократические выборы» и Международный центр электоральных исследований.