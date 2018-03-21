Прямой эфир

Карантин по гриппу объявлен в школах Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 23 марта по 2 апреля во всех школах Липецка действует режим карантина. В городе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает пороги в 1,4 раза, среди детей от 7 до 15 лет — в 1,5 раза.

Каждый день регистрируется более 20 новых подтвержденных случаев гриппа, передает GOROD48. Из-за отсутствия более 20% учащихся занятия частично приостановлены в девяти школах и одном техникуме Липецка.

В 2017 году в целом по стране грипп и острые респираторные заболевания унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. Это также самый низкий показатель с 2010 года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тамбове могут снова ввести карантин для школьников по ОРВИ
Все школы Петербурга досрочно уйдут на каникулы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017