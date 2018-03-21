Карантин по гриппу объявлен в школах Липецка

С 23 марта по 2 апреля во всех школах Липецка действует режим карантина. В городе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает пороги в 1,4 раза, среди детей от 7 до 15 лет — в 1,5 раза.

Каждый день регистрируется более 20 новых подтвержденных случаев гриппа, передает GOROD48. Из-за отсутствия более 20% учащихся занятия частично приостановлены в девяти школах и одном техникуме Липецка.

В 2017 году в целом по стране грипп и острые респираторные заболевания унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росстата. Это также самый низкий показатель с 2010 года.