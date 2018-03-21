Кремль назвал спекуляциями слухи об уходе Лаврова с поста министра

Слухи о якобы скором уходе Сергея Лаврова с поста главы российского МИДа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями, передает «РИА Новости».

Песков призвал поздравить Лаврова с днем рождения, добавляет «Федеральное агентство новостей».

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — заявил Песков журналистам. Вслед за Песковым источник в МИДе опроверг слухи об отставке Лаврова.

Министром иностранных дел России Лавров работает с 2004 года, сегодня дипломату исполнилось 68 лет. День рождения он встретил в Токио, где находится с рабочей поездкой.