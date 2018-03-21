Суд запретил находящемуся в Италии актеру Панину выезжать из РФ

В среду, 21 марта, суд запретил актеру Алексею Панину выезжать из России, основанием для решения стали сотни неоплаченных штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Скандально известный актер задолжал 375 тыс. рублей, а всего он получил 248 квитанций, сообщает «Пятый канал». В комментарии телеканалу Панин поинтересовался, не запретили ли ему въезд в Россию. Актера взволновал этот вопрос, так как в настоящее время он находится в Италии.

«Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?» — спросил он.

Ранее Алексей Панин заявил, что не оплачивал штрафы за нарушение ПДД, так как год нигде не работал. По словам актера, он жил в машине, год искал свою дочь, а помогали ему деньгами случайные люди.