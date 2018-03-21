Прямой эфир

Грачи прилетели в Оренбург позднее обычного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Оренбурга стали замечать первых грачей 20 и 21 марта. По народным приметам, поздний прилет этих птиц означает скорую оттепель и богатый урожай.

Грачей горожане ждали в начале месяца, после относительно теплой и малоснежной зимы. Однако пернатые появились на улицах только после календарного прихода весны — дня равноденствия, пишет РИА «Оренбуржье». Если эти птицы прилетают до 17 марта, то весна будет холодной. А вот позднее их появление ассоциируется со скорым теплом. 

Ранее фотоловушки зафиксировали редкую птицу — рыбного филина в заповеднике «Курильский» на Сахалине. Этот вид отличается осторожностью, его активность приходится на темное время суток. Его очень сложно встретить в лесу и сфотографировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
86 новых видов включили в Красную книгу Подмосковья
Птицы «ограбили» латвийских ученых в Антарктиде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017