Грачи прилетели в Оренбург позднее обычного

Жители Оренбурга стали замечать первых грачей 20 и 21 марта. По народным приметам, поздний прилет этих птиц означает скорую оттепель и богатый урожай.

Грачей горожане ждали в начале месяца, после относительно теплой и малоснежной зимы. Однако пернатые появились на улицах только после календарного прихода весны — дня равноденствия, пишет РИА «Оренбуржье». Если эти птицы прилетают до 17 марта, то весна будет холодной. А вот позднее их появление ассоциируется со скорым теплом.

Ранее фотоловушки зафиксировали редкую птицу — рыбного филина в заповеднике «Курильский» на Сахалине. Этот вид отличается осторожностью, его активность приходится на темное время суток. Его очень сложно встретить в лесу и сфотографировать.