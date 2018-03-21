Жители РФ выберут самое важное событие в истории страны

Российское военно-историческое общество (РВИО) начало работу над проектом «12 событий — 12 веков», в рамках которого наши жители страны выберут самое важное событие в истории РФ. Об этом рассказала глава департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

«Сначала подключается научная дискуссия, когда ученые-историки обсуждают и определяют 144 наиболее значимых события за 12 веков истории Российского государства. Следующим этапом будет голосование на сайте, когда россияне сами смогут выбрать событие, которое они считают наиболее важным», — приводит ее слова ТАСС.

Усманова подчеркнула, что определять самые значимые события должен народ, а не ученые или государственные деятели.

Хронология проекта затрагивает историю российской государственности с 862 года. По мнению организаторов, голосование будет способствовать историческому просвещению и послужит укреплению базовых ценностей общества.

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