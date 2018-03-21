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Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

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Комиссия Госдумы по вопросам этики не зафиксировала нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Об этом заявил председатель комиссии Отари Аршба, передает «РИА Новости».

«Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого и считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у Слуцкого», — сказал Аршба.

По его мнению, обвинения в адрес Слуцкого носят «целенаправленный и спланированный характер» и были специально выдвинуты к президентским выборам.

Слуцкий отказался комментировать данное разбирательство, сообщил ТАСС. Депутат выразил надежду, что комиссии по этике удастся поставить конструктивную точку в этом вопросе. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал, — выдающимся российским женщинам Валентине Матвиенко, Татьяне Москальковой, женщинам Государственной думы, Госсовету Республики Крым», — отметил Слуцкий.

Комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы от продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. Журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах.

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