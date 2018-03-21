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Всесезонный спорткомплекс открыли в Новосибирской области

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Новый всесезонный спортивный комплекс открыли в городе Купино Новосибирской области. Комплекс был построен в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы», сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня, 21 марта, состоялась торжественная церемония открытия нового круглогодичного спортивного комплекса. В новом комплексе разместили спортзал для командных видов спорта с телескопическими трибунами на 168 мест, тренажерный зал, четыре комнаты для временного размещения спортсменов, зал индивидуальной силовой подготовки и другие необходимые для работы комплекса помещения, сообщает VN.ru.

На церемонии открытия присутствовал исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, который рассказал, что спорткомплекс был построен в сжатые сроки — с мая по декабрь 2017 года. Также глава региона выразил уверенность в том, что новый объект поможет спортсменам развить свои навыки и претендовать на новые рекорды и медали.

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