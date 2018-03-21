В МИД России на брифинге назвали терактом против россиян отравление Скрипаля

МИД России в среду, 21 марта, провел брифинг с участием представителей зарубежных дипмиссий, на котором была озвучена позиция Москвы по «делу Скрипаля».

Директор департамента ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что случившееся в Великобритании с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией — теракт против россиян.

«Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании», — цитирует его «РИА Новости».

Ермаков отметил, что слово «новичок» в принципе напоминает «терминологию британских сериалов».

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили якобы разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом она бездоказательно обвинила в покушении Россию. В Москве все обвинения отвергают, заявляя о своей непричастности к случившемуся. Кроме того, в России настаивают на совместном расследовании инцидента.