Источник в МИДе вслед за Песковым опроверг слухи об отставке Лаврова

Источник в МИД России опроверг сообщения в СМИ о том, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров собирается покинуть свой пост. Об этом пишет «Газета.ру».

«Сейчас о таких планах ничего не известно», — заявил собеседник «Федерального агентства новостей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о возможной отставке Лаврова спекуляциями и призвал не обращать на них внимания.

21 марта главе МИДа исполнилось 68 лет. Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 9 марта 2004 года.