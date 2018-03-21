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Стычки между силовиками и митингующими происходят в Киеве

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Фото:ТАСС/Сивков Петр
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Столкновения между сотрудниками правопорядка и митингующими происходят возле здания правительства Украины в центре Киева, сообщает агентство УНИАН.

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По данным издания, потасовки начались после задержания нескольких демонстрантов. В ответ участники акции протеста попытались вытащить задержанных из рядов силовиков, в результате чего началась драка.

При этом не уточняется, что за митинг проходит в городе.

В украинской столице регулярно проходят акции протеста. Так, 18 марта сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на марш против главы государства Петра Порошенко. На демонстрации собрались порядка 2 тыс. человек.

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