Вчера Россию поразило новое нападение ученицы на собственных одноклассников. Это третий громкий случай в нынешнем году. Идеи подростки черпают из интернета, где набирает обороты новая субкультура «колумбайнеров». Дети подражают ученикам, напавшим на школу в Америке еще в 1999 году.

В интернете дети ищут то, что предыдущим поколениям давали школа и общение во дворе.

Сейчас школа — предметно-ориентированная. Учителя занимаются преподаванием уроков, а не сопровождают процесс взросления, не помогают человеку становиться самостоятельным, понимающим, что с ним происходит. Физика, математика, химия — предметы, посторонние для развития человека. В школах нет ни социологии, ни психологии, ни гуманитарной философии, которые были бы очень нужны и востребованы в подростковом возрасте. Они давали бы возможность сформировать адекватную систему ценностей.

Сегодня во многих школах мира одним из ключевых направлений в обучении становится селф-менеджмент. Это возможность изучать и познавать самого себя. Российские же подростки предоставлены самим себе, агрессивны по отношению к меняющемуся миру. Это усугубляется элементом слишком высокой конкуренции в обучении, сравнением оценок Миши с Машей, а не развития Миши по отношению к самому себе. Поэтому дети очень разрозненные, каждый сам за себя. Эту проблему можно решить работой в мини-группах, построив соревновательность, групповую коммуникацию.

Кроме того, у нас весьма возрастные педагоги. Скорее даже не родители по отношению к детям, а старше. Поэтому разрыв в понимании очень высок. Российская академия образования здесь очевидно недорабатывает, не предлагая новых интересных форматов коммуникации, социальной жизни в этом возрасте с учетом возрастной психологии и педагогики, которые бы отвечали современным вызовам.

Нам так и не удалось запустить подростковые и детские социальные общности. Проект Российского движения школьников оказался пока очень формальным, отчужденным. Оно так и не стало заменой когда-то существовавшей пионерии. Звездочки, вожатые, общие мероприятия, походы, сборы металлолома и макулатуры — это пространство общественной жизни, именно школьной. Она очень важна для социализации подростков.

Возможны и совершенно другие проекты. Например, американская программы «Полночный баскетбол». Во дворах — особенно в бедных районах — поставили баскетбольные площадки. Они освещались, чтобы дети вечером и по ночам могли играть в баскетбол, тренироваться. Это должно было продвигать их в социализации, учебе и даже давало шанс на поступление в колледжи и университеты. Данные, которые через несколько лет были подтверждены: уровень распространения наркотиков и уличной преступности в этих бедных районах снизился. Также отмечалось, что несколько повысился процент поступивших в университеты. Да, это целеустремленные единицы. Но совершенно точно, что это снизило преступность на улицах, даже нападения, в том числе на взрослых, сделало более благоприятной обстановку в этих районах.

Мы на другом конце земного шара очень часто видим, что даже в фильмах мелькают эти площадки, настолько их сделали массовыми и доступными. И теперь пришла наша очередь вывести детей в офлайн.

Автор — директор Института развития образования ГУ ВШЭ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции