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Глава Сбербанка рассказал о предложении занять пост в кабмине

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не получал предложений по вхождению в состав нового правительства, которое будет сформировано после прошедших выборов президента.

«Нет, конечно. Я встречаюсь с президентом по делам Сбербанка», — приводит его слова «Интерфакс».

Греф уточнил, что никогда не получал подобных предложений: ни на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 21 марта, ни в других обстоятельствах.

Ранее стало известно, что Путин не планирует менять состав кабмина до инаугурации, но начнет «предметно думать» над кандидатурой премьера.

 

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