Петровский мост в Липецке частично закроют на ремонт

Старую часть Петровского моста в Липецке закроют для движения транспорта в ближайшую пятницу, 23 марта, в 21:00. Предполагается, что ремонтные работы завершатся к концу декабря. Правый берег с промышленным левобережьем будет связывать новая двухполосная часть путепровода, информирует Lipetskmedia.

Изменена схема движения на кольцевой развязке у памятника Танкистам, разрешен поворот с улицы Фрунзе на Первомайскую, запрещено движение грузового транспорта на обоих мостах. Установлен регулирующий светофор на грязинской трассе в районе поселка Новая Жизнь. Всё это позволит оптимизировать транспортные потоки.

По словам представителя ОЭЗ «Липецк», резиденты договорились с сотрудниками о приезде на работу через Троицкий и Сокольский мосты. Аналогичные меры приняты на предприятии «Липецк-Индезит». На подъездах к новой части Петровского моста будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуатор, чтобы быстро освобождать дорогу в случае ДТП. Ситуацию в режиме онлайн будут отслеживать 16 камер видеонаблюдения.

Напомним, ремонт дороги проведут по требованию прокурора в Елецком районе Липецкой области. С просьбой провести проверку обратились жители села Казаки. Они утверждали, что одна из автомобильных дорог в поселке Первое Мая находится в неудовлетворительном состоянии.