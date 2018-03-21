Британец застрял под VIP-креслом в кинотеатре и умер

Житель британского Бирмингема, купивший билет в кино на VIP-место, застрял под креслом и через некоторое время умер, сообщает газета Daily Star.

По данным издания, в конце киносеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Как только британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла. В это время у него началась сильная паника, которая спровоцировала сердечный приступ.

Пострадавшего отправили в больницу, где врачам удалось «запустить» его сердце. Однако спустя неделю мужчина скончался.

В феврале два подростка из Калифорнии решили проникнуть по одному билету на показ фильма в кинотеатр. Для этого один из них запрыгнул другому на плечи и накинул длинный плащ. Судя по видеозаписи, аномально высокий человек произвел фурор среди других посетителей.