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Более 3,2 тыс. рейсов отменены в США из-за снежного урагана

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Более 3,2 тыс. авиарейсов отменили в США из-за неблагоприятных погодных условий, включая снегопад на восточном побережье страны. Об этом сообщает CNN.

Так, аэропорты Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка в штате Нью-Джерси сообщают об отмене 2 тыс. рейсов из-за бури. В этой связи пассажирам рекомендовано быть на связи с авиаперевозчиками и регулярно проверять данные о времени вылета, сообщает сайт kp.ru. Ряд американских авиакомпаний, например American Airlines и Delta, приняли решение пойти навстречу своим клиентам и предлагают безвозмездно сдать или обменять билет на более поздние даты.

По данным национальной метеорологической службы США, сильные снегопады с порывистым ветром приведут к подтоплению в ряде районов восточного побережья. Данное предупреждение напрямую касается 70 млн жителей страны. По решению властей, занятия в школах Нью-Йорка, Филадельфии и столичного округа Колумбия отменены в связи с непогодой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сильнейший снегопад поразил Великобританию.

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