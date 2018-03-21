Грузовой состав столкнулся с иномаркой на переезде в Псковской области

Грузовой состав поезда столкнулся с иномаркой на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Инцидент произошел сегодня днем, 21 марта, около 15:50, в Пыталовском районе, недалеко от населенного пункта Скангали. Автомобиль Audi 80 под управлением 28-летнего мужчины пытался пересечь железнодорожные пути перед близко идущим грузовым поездом, но не успел, сообщает «Псковская лента новостей».

Локомотив протащил автомобиль по путям примерно 500 м. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил незначительные телесные травмы. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

Полотно путей не повреждено. После осмотра на предмет повреждений поезд должен продолжить движение в сторону пункта назначения.