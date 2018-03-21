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Слезоточивый газ распылили в парламенте непризнанного Косово

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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В парламенте непризнанного Косово распылили слезоточивый газ, таким образом сорвано утверждение документа о демаркации границы провозглашенной республики с Черногорией, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Газ распылили ультраправые депутаты — члены движения «Самоопределение».

Заседание началось с часовым опозданием, примерно в 14:00 мск, но сразу после его начала депутаты Фиторе Пацоли и Джелаль Цвечла распылили слезоточивый газ. Ранее подобный инцидент произошел в косовском парламенте в 2016 году, тогда «Самоопределение» протестовало против принятия документа о демаркации границ с Черногорией, подписанного в Брюсселе.

В январе в связи с новостью об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича сербская делегация прервала технический диалог с Косово в Брюсселе.

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