Слезоточивый газ распылили в парламенте непризнанного Косово

В парламенте непризнанного Косово распылили слезоточивый газ, таким образом сорвано утверждение документа о демаркации границы провозглашенной республики с Черногорией, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Газ распылили ультраправые депутаты — члены движения «Самоопределение».

Заседание началось с часовым опозданием, примерно в 14:00 мск, но сразу после его начала депутаты Фиторе Пацоли и Джелаль Цвечла распылили слезоточивый газ. Ранее подобный инцидент произошел в косовском парламенте в 2016 году, тогда «Самоопределение» протестовало против принятия документа о демаркации границ с Черногорией, подписанного в Брюсселе.

В январе в связи с новостью об убийстве в Косово сербского политика Оливера Ивановича сербская делегация прервала технический диалог с Косово в Брюсселе.