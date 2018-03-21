Археологи нашли в Китае кувшин с двухтысячелетним ликером

Археологи в ходе раскопок в Китае нашли запечатанный двухтысячелетний кувшин с ликером. Об этом сообщает Xinhua.

Артефакт в виде бронзового кувшина с ликером возраста 2 тыс. лет был обнаружен на северо-западе страны в провинции Шэньси в гробнице жителя эпохи династии Цинь. В кувшине было 300 мл жидкости молочного окраса, закрытой натуральными волокнами. В ходе предварительного анализа ее состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

Как пишет «Ридус», недавно археологи обнаружили древние документы, свидетельствующие о том, что основатель династии Цинь император Цинь Шихуанди искал таинственный эликсир жизни.

Помимо кувшина в погребении также был найден меч длиной около 60 см, а на нем — восьмигранная вставка, которая, судя по всему, увеличивала эффективность оружия. Археологи предполагают, что меч является боевым и использовался в битвах. Также был обнаружен щит панциря черепахи в 14 см, внутри него присутствуют следы от ударов, а по краю — обгорелые области. Его могли использовать во время гаданий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи обнаружили древний некрополь под Каиром.