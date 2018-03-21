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Три иномарки пострадали в результате поджога в Барнауле

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Три иномарки на парковке пострадали в результате поджога в Барнауле, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вчера ночью, 20 марта, на одной из парковок на Павловском тракте.  У автомобиля Toyota RAV4 выгорел моторный отсек. Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили Mazda и Nissan, сообщает altapress.ru.

Специалисты назвали предварительную причину возгорания — поджог.

Вызов о пожаре поступил в 2:56. Огонь был ликвидирован в 3:08. В тушении возгорания были задействованы шесть человек личного состава и две автоцистерны. Помимо пожарной службы, на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

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