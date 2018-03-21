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Центробанк ввел временную администрацию в ОФК Банк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России возложил на Агентство страхования вкладов (АСВ) функции временной администрации московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) сроком на полгода в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации.

Кроме того, ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка.

Как сообщает регулятор, на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ОФК Банка приостановлены.

Временная администрация проведет анализ финансового положения банка. Страховые выплаты по вкладам в ОФК Банке начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Ранее сообщалось, что Центробанк ввел временную администрацию в банке «Траст» и Рост Банке с 15 марта 2018 года.

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