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УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» после игры с «Лейпцигом»

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Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Михаил Разуваев
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Дисциплинарное разбирательство в отношении «Зенита» открыл Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за поведения болельщиков команды во время домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Фанаты «Зенита» в ходе игры бросали на поле посторонние предметы, блокировали лестничные пролеты и выкрикивали расистские кричалки, сообщает «Спорт-Экспресс». Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

Встреча «Зенита» и «Лейпцига» прошла 15 марта в Санкт-Петербурге и завершилась ничейным счетом 1:1. По итогам двухматчевого противостояния «Лейпциг» одержал верх над «Зенитом» и прошел в следующую стадию турнира.

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