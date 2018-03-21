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Суд обязал брянских чиновников создать условия для инвалидов

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Прокуратура Брянска выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов, допущенные чиновниками городской администрации. Инфраструктура некоторых районов не отвечает потребностям людей с ограниченными возможностями. К 1 сентября суд обязал чиновников всё исправить.

Речь идет о территориях, где расположены специализированные учреждения и жилые дома для инвалидов, передает NASHBRYANSK.RU. Тротуары и подъезды не оборудованы для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан.  

Инвалиды в России стали чаще жаловаться на нарушение своих прав. Количество обращений от них в Минтруд, правительство и администрацию президента за последние пять лет выросло на 15%. Схожую тенденцию зафиксировали и в аппарате уполномоченного по правам человека. Эксперты связывают ее с тем, что люди стали лучше разбираться в своих правах и научились их отстаивать. 

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