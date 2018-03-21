Подпольные цеха по изготовлению химоружия обнаружили в Сирии

Войска правительства Сирии после зачистки ряда территорий от боевиков обнаружили несколько цехов по производству химического оружия и 40 т отравляющих веществ.

Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге МИД РФ для иностранных диппредставителей.

«После освобождения ряда населенных пунктов сирийскими правительственными войсками обнаружены подпольные цеха по производству химических боеприпасов», — приводит его слова «Интерфакс».

Кириллов подчеркнул, что террористы собирались использовать химоружие для провокаций, чтобы затем возложить вину на его применение на сирийские правительственные войска.

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