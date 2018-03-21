СК выясняет причины смерти младенца в кризисном центре в Петербурге

Следственный отдел Кировского района ГСУ СКР по Санкт-Петербургу начал проверку по факту смерти шестимесячного малыша в кризисном центре «Маленькая мама» в Санкт-Петербурге. Тело младенца отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, место происшествия осмотрели следователи.

Как уточняет телеканал «78», погибший мальчик был обнаружен утром 20 марта на одной из кроваток в центре. На его теле не было следов насильственной смерти. Накануне вечером, как рассказали сотрудники центра, ребенок чувствовал себя нормально.

В правоохранительных органах телеканалу сообщили, что матери ребенка 17 лет. В центр для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, она попала после ссоры с родителями.

Портал iz.ru 6 марта сообщал о том, что в Уфе проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов. Беременной женщине не смогли остановить кровотечение в районной больнице. Экстренное кесарево сечение ей сделали в роддоме в Уфе. Однако ребенок наглотался крови и умер через три дня в реанимации.