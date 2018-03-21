Чемпионат и Кубок России по скалолазанию пройдет в Тюмени

В легкоатлетическом манеже на улице Луначарского в Тюмени состоится Чемпионат и Кубок России по скалолазанию. Состязания начнутся 11-го и завершатся 15 апреля.

Участниками турниров станут 150 мужчин и 100 женщин, которые приедут в областной центр из 30 регионов. Соревнования пройдут в дисциплинах «Трудность», «Боулдеринг», «Скорость» и «Многоборье», сообщает megatyumen.ru.

Отметим, что Тюмень в 2017 году четыре раза принимала всероссийские скалолазные соревнования. В феврале здесь проходил юношеский турнир и первенство России, в апреле — всероссийские соревнования и чемпионат России, в августе — финальный этап спартакиады учащихся, в октябре — юношеские соревнования.