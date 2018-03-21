Заммэра Москвы одобряет лечение поздно обнаруженного рака за свой счет

Условия медицинского страхования для жителей Москвы, которые вовремя не проходят диспансеризацию, следует пересматривать. Об этом заявил в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Если человек не прошел технический осмотр, диспансеризацию вовремя, то я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать», — цитирует Печатникова РИАМО.

Заммэра также считает «разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счет».

По словам чиновника, у человека должна быть ответственность за свое здоровье, поэтому диспансеризацию необходимо проходить вовремя.

Портал iz.ru писал ранее, что в первый день акции по раннему выявлению онкологических заболеваний в Москве диагностику на предрасположенность к раку прошли порядка 9 тыс. человек.