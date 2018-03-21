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Глава Сбербанка оценил закредитованность россиян

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Доля доходов российских семей, идущая на погашение кредитов, пока некритична, полагает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой», — сказал он.

Греф заверил, что не видит признаков возможности возникновения «пузыря» на российском рынке потребительского кредитования.

Ранее портал iz.ru выяснил, что россияне в 2017 году поменяли модель поведения: от сбережений они перешли к потреблению, что привело к росту розничных займов. Так, средний лимит по кредитам, выдаваемым в торговых точках, достиг максимума трехлетней давности

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