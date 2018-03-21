Съемки фильма о Рюриковичах проходят в Великом Новгороде

В Великом Новгороде снимают документальную драму «Рюриковичи. История династии». Съемки первых постановочных сцен прошли на территории Свято-Юрьева монастыря, музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» и Государственного объединенного музея-заповедника. Следующий этап запланирован на конец июня. Они пройдут на территории Новгородской области.

Фильм будет восьмисерийным и осветит события от призвания Рюрика и основания Руси до Смуты времен Бориса Годунова. По словам второго режиссера картины Марины Кудреватых, которые приводит ИА FlashNord, каждая серия картины будет посвящена одному или нескольким правителям династии Рюриковичей. Таким образом, зрителя познакомят с подробностями самых важных исторических событий, таких как крещение Руси, Ледовое побоище и татаро-монгольское нашествие. Премьера картины состоится весной 2019 года на «Первом канале».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Пермском крае будут воссозданы древние поселения. Они станут декорациями для фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. После съемок постройки не станут разрушать, они превратятся в туристические объекты.