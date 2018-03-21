Риска возникновения "пузыря" на рынке кредитования нет

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Руководитель финансового учреждения рассказал о новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и о расширении программ ипотечного кредитования. В этот же день глава государства встретился с новым российским послом в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

В начале встречи Владимир Путин попросил Германа Грефа рассказать о результатах работы за 2017 год. Сам глава государства назвал их "вполне приемлемыми, даже, скорее всего, хорошими".

- Давайте с этого начнём, - предложил президент.

Глава Сбербанка рассказал, что чистая прибыль за прошлый год выросла на треть. При этом банк увеличил инвестиции в технологии больше чем на 20%.

- В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока ещё окончательно не определена сумма, но это будут очень серьёзные дивиденды. Мы в принципе договорились с Министерством финансов о поэтапном увеличении выплат, которое приведёт к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень – 12,5%, - рассказал он.

Пообещав крупные налоговые выплаты, Герман Греф перешел к вопросу кредитования.

- Я знаю, что Вас обычно интересуют две категории кредитов, - сказал он. - Первое – это всё, что касается населения, в первую очередь ипотеки. В прошлом году мы увеличили в два раза темп выдачи ипотеки по сравнению с 2016 годом. И в прошлом году в третьем квартале произошло резкое падение ставок, что увеличило, конечно, очень сильно спрос на ипотеку.

По словам Германа Грефа, банк уже выдает кредиты со ставкой от 7,5% по различным льготным программам. Сейчас кредиты начнет субсидировать правительство, в рамках этой программы Сбербанк сможет выдать кредитов на сумму более 200 миллиардов рублей.

- Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определённую озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов? – поинтересовался Владимир Путин.

Герман Греф ответил, что банк следит за ситуацией с ипотечным кредитованием.

- Нет, не ипотека, - уточнил президент.

Глава Сбербанка пояснил, что специалисты Сбербанка провели исследование, сравнив положение с кризисным 2008 годом. Пока, по их оценкам, признаков возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования нет.

Еще одной темой встречи было предоставление кредитов малому бизнесу.

- Мы в прошлом году приняли решение о том, что открытие счёта и все операции в течение первого года для малого бизнеса происходят бесплатно. Мы сделали специальный продукт, который называется «Быстрый старт», и это привело к тому, что огромное количество предпринимателей стали открывать счета и пользоваться нашими услугами, - рассказал Герман Греф. - В целом мы «как бы» потеряли на каждом клиенте порядка 35–40 тысяч рублей, но на самом деле мы видим, что это поддержка при старте, и на втором-третьем годах [с учётом] комиссионных доходов от них для нас это выгодно – мы, в конце концов, в течение трёх лет эти деньги так или иначе возвращаем, - пояснил он.

В прошлом году малым и средним предприятиям было выдано 1,3 трлн рублей. Впервые кредитный портфель банка превысил докризисный уровень, сообщил Герман Греф. На уточняющий вопрос президента о процентах роста, он сообщил, что по сравнению с 2016 годом он составил 30%.

- Приличный рост. Хорошо, - отметил глава государства.

В этот же день президент провел встречу с новым послом России в республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Владимир Путин отметил, что Казахстан "не только наш сосед, стратегический партнёр, союзник – это страна, с которой у нас наиболее глубокие отношения, разносторонние отношения и очень доверительные".

- Это, с одной стороны, приятная, с другой стороны, очень почётная и ответственная миссия, - подчеркнул он.

Алексей Бородавкин поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и заверил, что дипломатический корпус является частью его команды, а дипломаты сделают все, чтобы внешние условия позволили добиться прорывного развития России.