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Госдеп грозит санкциями компаниям-строителям «Северного потока –2»

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Вашингтон выступает против реализации проекта «Северный поток – 2» и компании, участвующие в строительстве газопровода, попадут под американские санкции, заявила представитель государственного департамента США Хизер Науэрт.

Науэрт отметила, что ранее госдеп дал ясно понять, что «фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CАATSA)».

В первую очередь под санкции может попасть российский экспортный трубопроводный сектор, добавила представитель госдепа, передает RT.

Соединенные штаты против выступают «Северного потока – 2» , так как полагают, что он «подорвёт энергобезопасность и стабильность Европы» и «даст России метод давления на Европу».

Против строительства газопровода выступают Польша, Украина, Латвия, Литва и США, большинство стран ЕС поддерживают проект.

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