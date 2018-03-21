Такси Калининграда пока не подали заявок на аккредитацию на ЧМ-2018

К настоящему моменту таксомоторные компании Калининграда не подали ни одной заявки на аккредитацию для работы во время ЧМ-2018. Процесс выдачи стартовал более месяца назад.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что заявки будут приниматься до 15 мая, а до 1 июня процесс должен быть окончательно завершен. Власти собираются «активно продвигать эту тему», чтобы таксисты получили право работать во время мундиаля, сообщил Алиханов, слова которого приводит Калининград.Ru.

Портал iz.ru ранее сообщал об условиях, которые должны соблюдать машины такси, чтобы получить возможность работать во время чемпионата. Так, автомобили должны быть желтого цвета с фонарем на крыше и «шашечками». В салонах обязателен кондиционер или климат-контроль, а также система для безналичной оплаты. Требование к экологическому классу — не ниже 4.

Тем временем, власти Калининградской области уже проработали схему движения общественного транспорта в дни ЧМ-2018. К примеру, из аэропорта и от вокзалов болельщиков будут возить бесплатные шаттлы.