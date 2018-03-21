Прямой эфир

Такси Калининграда пока не подали заявок на аккредитацию на ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К настоящему моменту таксомоторные компании Калининграда не подали ни одной заявки на аккредитацию для работы во время ЧМ-2018. Процесс выдачи стартовал более месяца назад.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что заявки будут приниматься до 15 мая, а до 1 июня процесс должен быть окончательно завершен. Власти собираются «активно продвигать эту тему», чтобы таксисты получили право работать во время мундиаля, сообщил Алиханов, слова которого приводит Калининград.Ru.

Портал iz.ru ранее сообщал об условиях, которые должны соблюдать машины такси, чтобы получить возможность работать во время чемпионата. Так, автомобили должны быть желтого цвета с фонарем на крыше и «шашечками». В салонах обязателен кондиционер или климат-контроль, а также система для безналичной оплаты. Требование к экологическому классу — не ниже 4.

Тем временем, власти Калининградской области уже проработали схему движения общественного транспорта в дни ЧМ-2018. К примеру, из аэропорта и от вокзалов болельщиков будут возить бесплатные шаттлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поврежденный морозами газон «Казань-Арены» к ЧМ-2018 менять не будут
Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017