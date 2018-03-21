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Тамбовская область участвует в проекте для китайских туристом

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На Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве делегация Тамбовской области заключила ряд соглашений. В частности, регион примет участие в проекте JwSmZdm, организованном для туристов из КНР, посещающих Москву и Санкт-Петербург.

Тамбовская область включена в так называемый красный пояс китайских туроператоров. Особенно их интересует всё, что связано с революционером и советским дипломатом Георгием Чичериным. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, заявил ранее посол КНР в России Ли Хуэй. «Это наибольшая доля среди всех стран мира для России. А Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы», — сказал он. Ли Хуэй также отметил, что Москва занимает первое место среди российских городов по количеству прибывших китайских туристов.

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