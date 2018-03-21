Прямой эфир

Ценную сумку украли у итальянца в центре Москвы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сумку с вещами на сумму более 317 тыс. рублей похитили из машины итальянца в центре Москвы, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

Инцидент произошел поздно вечером 20 марта на улице Красная Пресня. Воры разбили стекло задней двери припаркованного Ford и утащили ценную сумку.

Ведется розыск бандитов. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее портал iz.ru выяснил, куда мигрируют из России профессиональные воры. В последние годы эта категория криминалитета сосредоточила усилия на «работе» за рубежом — в Греции, Италии, Германии и Испании. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продавщица из Югры похитила колбасы на 1 млн рублей
Центр оперативного управления ГУВД открылся в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017