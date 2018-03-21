Ценную сумку украли у итальянца в центре Москвы

Сумку с вещами на сумму более 317 тыс. рублей похитили из машины итальянца в центре Москвы, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

Инцидент произошел поздно вечером 20 марта на улице Красная Пресня. Воры разбили стекло задней двери припаркованного Ford и утащили ценную сумку.

Ведется розыск бандитов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru выяснил, куда мигрируют из России профессиональные воры. В последние годы эта категория криминалитета сосредоточила усилия на «работе» за рубежом — в Греции, Италии, Германии и Испании.