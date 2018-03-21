Милонов обратится в ЕСПЧ из-за срыва выборов президента РФ на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с недопуском российских граждан в диппредставительства на Украине для голосования на выборах президента РФ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Этот акт агрессии и попрания законов обязан получить правовую оценку ЕСПЧ. При всей своей русофобии, Европа не сможет закрыть глаза на этот беспредел», — заявил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что для составления наиболее полного искового заявления он связывается с россиянами, которые находились 18 марта на территории Украины.

«Люди пережили шоковое состояние, унижения со стороны обезумевшей толпы украинских националистов... Возмутительно, что этот шабаш проходил на Украине с молчаливого согласия и даже одобрения органов правопорядка», — подчеркнул Милонов.

По его мнению, ЕСПЧ обязан наказать Украину и взыскать с нее миллионы евро штрафов.

Ранее 21 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Граждане России, которые из-за препятствий со стороны украинских властей не сумели проголосовать на выборах президента РФ, могут обратиться в ЕСПЧ.

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента.