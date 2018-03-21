Во Владивостоке назвали сроки окончания отопительного сезона

Отопительный сезон во Владивостоке закончится в первых числах мая, такие прогнозы озвучили в городской мэрии.

Сезон для коммунальщиков проходит в штатном режиме. Все учреждения образования и культуры обеспечиваются теплом, также нет перебоев в отоплении жилых домов. При этом в администрации указывают, что могут фиксироваться локальные порывы на теплотрассах, однако чрезвычайных ситуаций в этом году не было. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Чиновники напоминают, что в норме температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Если в помещении стало холоднее, потребитель может потребовать перерасчета жилищно-коммунального платежа.

Сроки подачи отопления определяются повышением среднесуточной температуры до восьми градусов. По предварительным данным, во Владивостоке сезон горячих батарей закончится в первых числах мая.