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Девушка пострадала при падении сосульки с балкона в Сыктывкаре

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Молодая девушка пострадала при падении сосульки с балкона многоэтажного дома в Сыктывкаре, Республика Коми, сообщает пресс-служба «СПАС-Коми» комитета ГО и ЧС.

Инцидент произошел вчера, 20 марта, возле одного из домов на улице Старовского. Сосулька упала на девушку 1999 года рождения. На место происшествия выехала бригада спасателей. По предварительной версии сосулька упала не с крыши, а с лоджии дома, сообщает ИА «Комиинформ».

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что пострадавшей уже оказывается помощь в карете скорой помощи. Девушка была доставлена в больницу, где ее осмотрели более тщательно, после чего отпустили домой. В результате происшествия девушка сильно не пострадала, серьезных травм она не получила.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что на девушку с крыши здания упала сосулька в центре Санкт-Петербурга.

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